Italie : les arrivées de migrants illégaux ont diminué de 60%

La Première ministre italienne Giorgia Meloni s’est félicitée, lors de la réunion de son cabinet, mardi 4 juin 2024, de la forte réduction des arrivées de migrants illégaux cette année par rapport à la même période de l’année dernière.

«L’engagement de tout le gouvernement a permis de réduire les arrivées clandestines de 60% par rapport à la même période de l’année dernière», a-t-elle déclaré, selon l’agence Ansa, indiquant que ce résultat a été «rendu possible avant tout grâce aux relations de collaboration avec les pays d’Afrique du Nord, menés par la Tunisie et la Libye». Elle fait allusion aux accords visant à limiter la migration clandestine signés avec la Tunisie, la Libye, et plus récemment, la Mauritanie, l’Egypte et le Liban.