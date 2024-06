‘‘Averses de cheveux’’ à la Galerie Guermassi : une exploration poétique de Haifa Mediouni

La galerie Ali Guermassi à Tunis offre à la curiosité des amateurs d’art une exposition de Haifa Mediouni intitulée ‘‘Averses de cheveux’’, une réflexion plastique sur la féminité comme une identité à part. Ouverte le 30 mai, l’exposition se poursuivra jusqu’au 13 juin.

L’exposition de cette jeune artiste propose bien plus qu’une simple collection d’œuvres d’art. Ses travaux sont le fruit d’une recherche plastique sur les cheveux de la femme inspirée par la poésie du célèbre poète arabe Abû Nawas.

A travers 21 œuvres variées, allant de l’aquarelle à l’installation en passant par la vidéo mapping, Haifa Mediouni invite les visiteurs à explorer les mystères des cheveux de la femme et leur lien avec son corps. Elle fusionne la poésie, la calligraphie et les arts visuels pour créer un univers captivant qui transcende les frontières de la simple représentation visuelle.

Chaque pièce de l’exposition révèle une émotion subtile et une réflexion profonde, offrant une nouvelle perspective sur la place des cheveux dans la construction de l’identité féminine.

Doctorante à l’Institut des beaux arts de Tunis (Isbat) et artiste engagée dans la scène artistique tunisienne, Haifa Mediouni apporte son expertise académique et son talent artistique à cette exploration poétique et plastique, où les mots, les formes, les couleurs se mêlent pour créer un univers de beauté.

‘‘Averses de cheveux’’ est la deuxième exposition individuelle de l’artiste après ‘‘Murmure d’encre’’ en 2020.

Riadh Bouslimi