Le design italien présenté à Tunis

La VIIIe édition de la Journée du Design Italien s’est tenue cette semaine à Tunis, consacrée au thème «Valeur manufacturière – inclusivité, innovation et durabilité».

Après l’événement promotionnel organisé par le bureau de l’Italian Trade & Investment Agency (ICE-Agenzia) à Tunis dans la soirée du 6 mars 2024 pour mettre en lumière les dernières nouveautés et tendances des matériaux de construction des marques italiennes distribuées en Tunisie, le professeur et graphiste Giorgio Camuffo a animé, le 7 mars, deux sessions avec les étudiants de l’Institut supérieur des sciences et technologies du design (Essted) et l’Institut supérieur des beaux arts de Tunis (Isbat).

En ouvrant les conférences, l’ambassadeur d’Italie, Alessandro Prunas, a souligné combien le design italien est «une excellence reconnue dans le monde entier, capable d’allier innovation, haute technologie, beauté et fonctionnalité.» «Il s’agit d’un secteur dynamique, capable de fournir du travail à des milliers de personnes sous ses formes les plus diverses : le meuble, par exemple, compte aujourd’hui plus de 70 000 entreprises et 293 700 salariés en Italie».

Alessandro Prunas.

«Sur le continent africain, la Tunisie était le troisième débouché [des produits italiens, Ndlr] sur la période janvier-novembre 2023, mais nous travaillons à consolider encore davantage notre présence», a-t-il conclu.

D’après Ansamed.