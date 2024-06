Sonia Dahmani comparaît à nouveau devant le tribunal de Tunis

L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani devra comparaître demain mardi 11 juin 2024 devant le tribunal de Tunis dans deux nouvelles affaires intentées à son encontre sur la base du décret 54.

Selon le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) il s’agit de deux affaires distinctes en lien avec des déclarations antérieures effectuées par Sonia Dahmani notamment sur la gestion par l’État de la question de la migration irrégulière et sur le rendement du gouvernement. Les deux affaires ont été intentées sur la base du décret 54.

Rappelons que Sonia Dahmani avait été arrêtée lors d’une descente effectuée à la Maison de l’Avocat de Tunis avant de faire l’objet d’un mandat de dépôt le 13 mai dernier.

Elle a bénéficié du soutien de ses consœurs et confrères avocats et de ses collègues journalistes, ainsi que de nombreux activistes de la société civile et partis politiques qui ont pointé du doigt une atteinte aux droits et aux libertés.

Y. N.