Drame à Bizerte : Un enfant meurt dans un incendie à Rafraf

Un incendie s’est déclaré, ce mardi 11 juin 2024, dans une maison à Rafraf dans le gouvernorat de Bizerte coûtant la vie à un enfant. Son père et son frère ont, quant à eux, été secourus par la protection civile.

L’enfant de 9 ans est décédé par asphyxie, précise le colonel Abdelhamid Sahbani, directeur du Centre régional de la protection civile de Jarzouna dans une déclaration, cet après-midi à l’agence Tap.

La même source a ajouté que l’origine de l’incendie demeure inconnue et que les flammes se sont rapidement propagées dans toutes les pièces de la maison située au premier étage et que les pompiers sont rapidement intervenus et ont pu secourir le père de 39 ans et son fils de 11 ans, alors que le plus jeune est décédé par asphyxie.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes, l’origine et les circonstances de ce drame.

