Italie-Tunisie, coup d’envoi du Lab Innova 2024

«La collaboration dans le secteur technologique est au cœur du partenariat entre l’Italie et la Tunisie», écrit l’ambassade d’Italie en Tunisie sur X.

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a participé avec le ministre tunisien des technologies de la communication, Nizar Ben Néji, à l’inauguration de la quatrième édition du Lab Innova, un projet de formation pour start-up promu par l’ICE de Tunis.

L’initiative fait partie du projet plus large Lab Innova for Africa qui a impliqué ces dernières années l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Éthiopie, le Ghana, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, l’Ouganda et la Tunisie, pour un au total 310 entreprises.

Le programme pour la Tunisie se déroule sur une année en différentes phases, dont une en classe et une visite d’étude dans des centres technologiques, startups et incubateurs italiens, prévue à l’automne en Lombardie.