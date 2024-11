Les liens culinaires entre la Tunisie et la Sicile

«Sicile et Tunisie : des saveurs communes entre tradition et influences méditerranéennes» : tel est le titre d’une conférence organisée par l’ambassade d’Italie et l’Institut culturel italien de Tunis à l’Institut supérieur d’études touristiques et hôtelières de Sidi Dhrif, dans le cadre de la IXe Semaine de la cuisine italienne dans le monde.

Giuseppe Cerasa, directeur du ‘‘Guide dei Ristoranti di La Repubblica’’, et Abdel Aziz Hali, journaliste à La Presse et fondateur de la revue ‘‘Mangeons Bien’’, ont exploré avec Antonino Mostaccio, président de Slow Food Messina, et Chokri Bassalah, chef technique d’Iseth -Sidi Dhrif Institute les liens profonds entre les cuisines sicilienne et tunisienne, soulignant comment, au fil du temps, ces traditions se sont influencées mutuellement.

De la discussion, introduite par l’ambassadeur italien, Alessandro Prunas, une attention particulière a également émergé sur des questions telles que la défense territoriale et la résilience au changement climatique.

Une dégustation a ensuite célébré les saveurs partagées : des plats typiques siciliens ont été présentés par les chefs Adriana Sirone et Emanuele Gregorio du restaurant messin Casa e Putia, soutenus par la chef tunisienne Noura Aloui de la coopérative Lella Kmar El Baya, une entreprise locale de durabilité et valorisation des produits biologiques.