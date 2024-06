Tunisie : Sonia Dahmani visée par un nouveau mandat de dépôt

L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani a fait l’objet, ce mardi 11 juin 2024, d’un deuxième mandat de dépôt émis par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis.

C’est ce qu’a fait savoir l’avocat Sami Ben Ghazi via une publication sur sa page Facebook, en précisant que le mandat de dépôt a été émis ce jour sur la base du décret 54.

L’avocat a ajouté que le ministère public a décidé le déclenchement de deux affaires pénales suite à des déclarations de Sonia Dahmani sur IFM et sur la chaîne Carthage+ où elle affirme que le racisme existe encore en Tunisie en citant notamment l’existence de bus et de cimetières pour blancs et d’autres pour noirs dans certaines régions du pays .

« Nous avons par ailleurs apporté des preuves de ses déclarations tels que des reportages sur ces faits …. Sonia Dahmani a fait l’objet d’un mandat de dépôt dans une affaire et a été laissée en liberté dans une seconde, sachant qu’il s’agit pourtant de la même déclaration sur deux médias différents.. Ne me demandez ni pourquoi ni comment», a-t-il encore commenté.

