Tunisie : Une plateforme d’édition électronique de l’attestation d’assurance internationale MiCard

Le Bureau unifié automobile tunisien (Buat) vient de lancer, en partenariat avec l’éditeur de logiciels Avidea, la nouvelle plateforme d’édition électronique des cartes vertes MiCard (Motor International Card), permettant aux véhicules tunisiens de circuler dans tous les pays européens.

A cet égard, les deux partenaires ont organisé, le lundi 3 juin 2024, à Tunis, un atelier pour le lancement officiel de la plateforme en présence des représentants des compagnies d’assurance tunisiennes.

Le directeur général du Buat, Ahmed Hadrouk, a déclaré que cette plateforme électronique permettra aux compagnies d’assurance tunisiennes de délivrer les cartes à leurs clients à travers ce système avec la possibilité de vérifier la validité des données via un scan de QR code.

Réduire les fraudes aux cartes

Il a expliqué que le lancement de cette plateforme vise principalement à réduire les fraudes aux cartes internationales d’assurance ainsi qu’à faciliter les processus de souscription permettant aux entreprises exportatrices et aux citoyens de circuler avec leurs véhicules en dehors de la Tunisie dans les conditions les plus rapides et les plus appropriées.

Jaafar Nasri, Ceo d’Avidea, a déclaré que la plateforme MiCard constitue une nouvelle contribution de sa société à la transformation digitale du secteur des assurances en Tunisie et qu’elle s’intègre dans la vision globale de la société en tant que leader dans l’édition des solutions digitales et dans la lutte contre la fraude pour le secteur d’assurance.

Le Buat est une association à caractère professionnel créée conformément aux dispositions de l’article 114 du code des assurances en vue de l’application des accords internationaux sur les certificats d’assurance.

Il est chargé essentiellement de faciliter l’entrée des automobilistes assurés par ses entreprises membres dans les pays étrangers, régler les sinistres causés sur le territoire tunisien par les automobilistes étrangers et garantir le règlement des sinistres causés à l’étranger par des automobilistes assurés en Tunisie.

Editeur de logiciels spécialisé dans la digitalisation du parcours client et dans la lutte contre la fraude, Avidea aide les compagnies d’assurance à réduire les coûts et à améliorer l’expérience utilisateur en leur offrant des solutions de digitalisation des processus métiers et de contrôle automatique de fraude en utilisant l’intelligence artificielle.

Communiqué.