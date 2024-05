Bientôt, en Tunisie, une plateforme de délivrance de la carte électronique Micard

Le Bureau unifié automobile tunisien (Buat) vient de lancer la nouvelle plateforme électronique de délivrance de la carte internationale automobile (Micard), permettant aux véhicules tunisiens de circuler dans tous les pays européens.

Le directeur général de la Buat, Ahmed Hadrouk, a indiqué à l’agence Tap que cette plateforme électronique permettra aux compagnies d’assurance tunisiennes de délivrer les cartes à leurs clients à travers ce système, avec la possibilité de vérifier la validité des données contenues dans les cartes par les unités de contrôle aux frontières, en accédant à la base de données du Buat via un code QR.

Les cartes vertes électroniques ont été effectivement lancées en mai 2024 par cinq compagnies d’assurance tunisiennes pour une première période d’essai, a indiqué Hadrouk, ajoutant qu’à partir de juin 2024, le processus de délivrance électronique sera étendu à l’ensemble des 15 compagnies d’assurance automobile locales.

L’objectif principal du lancement de cette plateforme est de réduire la fraude aux cartes d’assurance internationales et de faciliter le processus de souscription, permettant ainsi aux entreprises exportatrices et aux citoyens de voyager avec leurs véhicules hors de Tunisie dans les conditions les plus rapides et les plus appropriées, a expliqué Hadrouk.

A cet effet, la Buat a organisé des ateliers de formation sur le nouveau système à destination des compagnies d’assurance et des réseaux de distribution.

L’inauguration officielle de ce nouveau système est prévue le 3 juin 2024 à Tunis, en présence des entreprises, la Buat et la société chargée de développer le projet, pour autoriser les entreprises adhérentes à l’utiliser, a annoncé Hadrouk, soulignant qu’une phase transitoire s’étendra de juin à septembre 2024, durant laquelle le stock de cartes vertes papier détenues par les entreprises pourra être utilisé parallèlement au lancement du nouveau système. Il a, en outre, précisé qu’à partir de début octobre 2024, les émissions des cartes vertes papier seront interdites et seules les cartes électroniques sous leur nouvelle forme seront utilisées.

