Nouvelle dynamique de coopération entre l’Europe et la Tunisie

Marcus Cornaro a rappelé, dans un entretien avec l’agence officielle Tap, que les 3400 entreprises européennes installées en Tunisie ont créé 407 000 emplois directs. Et affirmé que cette dynamique va se poursuivre et se raffermir.

L’ambassadeur de l’Union Européenne (UE) en Tunisie, qui parlait en marge du 21e Tunisia Investment Forum (TIF), organisé les 12 et 13 juin 2024 à Tunis sous le thème «Tunisie, là ou durabilité rime avec opportunité», a estimé qu’une nouvelle dynamique de collaboration entre les deux rives de la Méditerranée sera créée, grâce aux accords qui seront signés dans le cadre d’une stratégie triangulaire UE/Tunisie/ Afrique, et aux instruments européens pour développer le potentiel d’innovation et d’entrepreneuriat des startups tunisiennes.

«L’objectif principal assigné à ce forum est de créer une synergie entre le secteur privé et les opérateurs publics, qui permettra de mettre en avant le savoir-faire des investisseurs tunisiens et européens», a déclaré Cornaro, en soulignant les opportunités offertes parle secteur pharmaceutique, grâce à «la position charnière de la Tunisie, en termes de capacité de recherche et de production.»

Concernant les accords qui seront signés au cours de cette manifestation, Cornaro a cité le projet Elmed d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, doté d’un soutien financier européen de 449 millions d’euros, le projet d’appui au financement des petites et moyennes entreprises, avec une enveloppe de plus de 200 millions d’euros, et les projets d’infrastructures routières visant à désenclaver les zones défavorisées, notamment l’autoroute Sfax-Kasserine, grâce à un financement de la Banque européenne d’investissement (BEI).

