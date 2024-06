Le Forum de Tunisie sur l’investissement s’ouvre demain à Tunis

La 21e édition du Forum de Tunisie sur l’investissement (TIF) se tiendra les 12 et 13 juin 2024 sous le thème «Tunisie, où la durabilité rencontre les opportunités» à l’initiative de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (Fipa-Tunisia), sous l’égide du ministère de l’Économie et de la Planification, et en partenariat avec l’Union européenne.

Les travaux du Forum seront ouverts par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, et des hauts représentants des institutions européennes, en présence des membres du gouvernement, des hommes et femmes d’affaires et des acteurs économiques tunisiens et étrangers.

Prendront aussi part au Forum des représentants des institutions financières régionales et internationales, des experts spécialistes issus du monde des affaires, de l’investissement et du secteur bancaire, des structures professionnelles sectorielles, ainsi que des représentants du secteur privé, des ministères et structures publiques concernés.

La tenue de ce Forum intervient à un moment charnière où la Tunisie renoue avec une stabilité et une amélioration de ses indicateurs économiques et financiers, malgré les challenges du contexte économique et géopolitique global, l’aggravation des impacts négatifs du dérèglement climatique, notamment sur le secteur agricole et la ressource en eau.

Mettre en évidence les avantages compétitifs de la Tunisie

Cette 21e session du TIF sera une opportunité pour présenter les réformes mises en œuvre et en cours de préparation par le gouvernement tunisien afin de redynamiser l’économie, relancer l’investissement et améliorer le climat des affaires dans le cadre du programme national de réformes.

Cette édition spéciale intitulée «EU-Tunisia Business Forum» sera l’occasion de mettre en exergue la pertinence, la vivacité et la profondeur du partenariat de la Tunisie avec l’UE, ses Etats membres, leurs agences de coopération technique et financière ainsi qu’avec les banques multilatérales de développement BEI et Berd.

Cette session sera également l’occasion de mettre en évidence les avantages compétitifs de la Tunisie en tant que destination et plateforme stratégique pour l’investissement et le partenariat gagnant-gagnant, notamment dans les secteurs porteurs à haute valeur ajoutée, et de présenter les opportunités disponibles, particulièrement dans le domaine de l’économie verte, des énergies renouvelables, des industries pharmaceutiques, des composants automobiles et de l’innovation.

Le premier jour du Forum sera marqué par la remise des Prix TIF 2024 aux investisseurs étrangers pour leurs efforts remarquables pour soutenir la croissance et le développement économique de la Tunisie, et par le lancement de l’Initiative Equipe Europe Investissements visant à encourager les investissements publics et privés en Tunisie.

La deuxième journée du Forum sera consacrée aux perspectives des investissements directs étrangers par rapport aux exigences du développement durable. La première session sera présidée par la ministre de l’Économie et de la Planification, Féryel Ouerghi Sebaï, et abordera le thème de la relance de l’économie et de la promotion des investissements étrangers, tout en soulignant les diverses mesures d’incitations et les programmes de développement qui ont été entrepris à cet effet.

La durabilité en tant que clé de la compétitivité en Tunisie sera le thème de la deuxième session qui sera répartie en deux volets : un premier volet, présidé par la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui Mahdaoui, abordera les nouvelles opportunités d’investissement favorisant le développement durable et les chaînes d’approvisionnement propres et vertes.

Quant au deuxième volet, il sera présidé par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, avec la participation des hauts représentants de l’UE. Il mettra l’accent sur la collaboration étroite entre la Tunisie et l’UE dans la transition énergétique en présentant les projets phares à l’instar du projet Elmed d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie. Cette session sera clôturée par la signature d’un protocole d’accord sur l’énergie entre la Tunisie et l’UE.

Composants automobiles, industries pharmaceutiques et énergies renouvelables

Pour la suite de cette deuxième journée du forum, quatre sessions parallèles portant sur i) les composants automobiles, ii) les industries pharmaceutiques, iii) les énergies renouvelables et iv) les startups / diasporas, seront organisées ainsi que des rencontres bilatérales (B2B) entre les investisseurs locaux et leurs homologues étrangers pour discuter des opportunités de partenariats.

Enfin, une troisième et dernière session plénière viendra compléter l’évènement afin de présenter la stratégie de l’UE «Global Gateway», les outils financiers du cadre financier pluriannuel 2021-2027 «Europe dans le monde» qui y sont associés et illustrer comment ces instruments favorisent la mobilisation de l’investissement et la relance économique vers une croissance plus durable.

Plus de 800 participant.e.s sont attendu.e.s à ce rendez-vous international, dont des investisseurs tunisiens et étrangers originaires de 30 pays.

Communiqué.