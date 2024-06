Etude sur les formes monogéniques de diabète en Tunisie

Une récente étude de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) a démontré l’importance du dépistage génétique du diabète monogénique en Tunisie. (Illustration ; Institut Pasteur de Tunis).

Cette étude, réalisée dans le cadre du projet DiaMont, une étude multidisciplinaire des formes monogéniques du diabète dans la population tunisienne, financée par l’IPT, contribuera au développement d’une puce à ADN pour cette forme de diabète, qui permettra un diagnostic génétique rapide et rentable et aidera les médecins à prendre des décisions thérapeutiques pour une meilleure prise en charge des patients et de leurs familles.

Le projet, démarré en mars 2023 et qui s’étendra sur trois ans, est coordonné par Rim Kefi, chef de l’équipe de recherche au Laboratoire de génomique biomédicale et oncologique de l’IPT, dans le cadre de sa thèse de doctorat en biologie humaine, qu’elle a soutenue le 23 février 2024.

L’objectif principal de cette étude est de sensibiliser aux formes monogéniques de diabète en Tunisie. Elle vise également à sensibiliser les professionnels de santé et la société civile aux spécificités du diabète monogénique afin d’assurer une détection précoce de la maladie, prévenir les complications et renforcer les capacités et compétences en diabétologie au niveau national.

D’après Tap.