La TSBS crée une unité de prise en charge des complications liées à l’obésité

La Tunisian Society of Bariatric Surgery (TSBS) a créé une unité spéciale de prise en charge des complications liées aux maladies de l’obésité, composée de spécialistes en psychiatrie, maladies métaboliques et nutrition. Le but est d’accompagner les patients obèses pendant leur période de convalescence après un traitement soit chirurgical, soit laparoscopique, a déclaré Bechir Beradhia, membre du comité exécutif de l’association.

La création de cette unité s’inscrit dans le cadre du suivi des dossiers des patients guéris de l’obésité, notamment pendant la période où surviennent des complications, notamment le reflux gastrique, a-t-il précisé, ajoutant que les complications liées à la chirurgie gastrique chez les patients obèses apparaissent environ deux ans après l’opération et que le traitement par laparoscopie contribue à l’apparition de complications similaires.

Bechir Beradhia a révélé que cette nouvelle structure comprend des médecins spécialisés dans les maladies métaboliques, à savoir des diabétologues, des hématologues et des endocrinologues.

Sa création vise à assurer le succès du parcours thérapeutique pour les patients qui reçoivent un traitement équivalent non seulement pour l’obésité mais aussi pour les maladies qui l’accompagnent, comme la réduction des graisses, qui conduit souvent à une réduction des doses d’insuline pour les diabétiques, a-t-il souligné.

Il convient de noter que, selon certaines études, 46% de la population tunisienne devrait être obèse ou en surpoids d’ici 2035.

D’après Tap.