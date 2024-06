Tunisie : la production de pétrole brut chute de 13% (4 mois 2024)

La production nationale tunisienne de pétrole brut a chuté de 13% à fin avril 2024, par rapport à la même période en 2023, pour atteindre 449 kilotonnes, selon le rapport mensuel sur la situation énergétique publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines (Onem).

Cette baisse touche plusieurs champs, à savoir Gherib (-36%), Ouedzar (-76%), Nawara (-25%), M.L.D. (-25%), Ashtart (9%), Baraka (-52%) et El-Hajeb/Guebiba (-11%).

En revanche, d’autres champs ont enregistré des hausses de production, à savoir Sidi Marzoug (+14%), Bir Ben Tartar (+70%), Sidi Litayem (+26%) et Adam (+1%).

La production quotidienne moyenne de pétrole est passée de 33 7000 b/j fin avril 2023 à 29 700 b/j fin avril 2024.

Les ressources en gaz naturel diminuent de 21 %

Les ressources en gaz naturel (production intérieure + paquet fiscal) ont atteint 715 ktep à fin avril 2024, en baisse de 21% par rapport à la même période de l’année dernière.

La production de gaz commercial sec a diminué de 30% et la redevance pour le transit du gaz algérien a diminué de 5% à 316 ktep à fin avril 2024 par rapport à fin avril 2023.

Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la Steg et la redevance exportée montre que la majeure partie est cédée à la Steg (85 %).

La taxe forfaitaire sur le transit du gaz algérien a sensiblement diminué au premier semestre 2020, la pandémie qui a frappé particulièrement l’Europe et l’Italie ayant eu un impact majeur sur la demande énergétique et par conséquent sur le volume de gaz transitant de l’Algérie vers l’Italie via la Tunisie.

Cependant, la situation s’est améliorée à partir de juillet 2020 et a continué de s’améliorer en 2021, 2022 et 2023.

Les achats de gaz algérien baissent de 5% à 683 ktep entre fin avril 2023 et fin avril 2024.

Les approvisionnements domestiques en gaz diminuent de 9% à 1 352 ktep entre fin avril 2023 et fin avril 2024.

D’après Tap.