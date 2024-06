Energies renouvelables : Zhero explore les opportunités en Tunisie

Comment renforcer la coopération tuniso-italienne et stimuler les investissements dans le secteur de l’énergie en général et des énergies renouvelables en particulier ?

Tels étaient les thèmes au centre de la rencontre, jeudi 13 juin 2024, entre la ministre tunisienne de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub, et une délégation de haut niveau de l’entreprise italienne spécialisée dans les énergies renouvelables. Zhero, dont rend compte le ministère tunisien dans un communiqué.

La réunion, à laquelle a participé l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, qui s’est déroulée en marge du Forum d’investissement en Tunisie, a porté sur la production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque, sur l’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie et sur le développement des énergies vertes.

Zhero est un développeur de projets d’énergies renouvelables à grande échelle en Europe et en Afrique couvrant, entre autres, le développement d’interconnexions électriques avec l’Italie avec une production renouvelable dédiée en Algérie et en Tunisie, le stockage d’électricité en Italie (batteries utilitaires à grande échelle) et le production de molécules vertes en Namibie.