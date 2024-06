Ons Jabeur ne participera pas aux JO de Paris 2024

La championne tunisienne de tennis Ons Jabeur, classée 10e mondial, a annoncé qu’elle ne participera pas aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Cette décision a été annoncée par Ons jabeur via les réseaux sociaux, après avoir consulté son équipe médicale en raison de craintes quant au changement rapide et l’adaptation de son corps à la surface d’argile utilisée pour le tournoi, qui mettrait son genou en danger et compromettrait le reste de sa saison, a-t-elle précisé.

«J’ai toujours aimé représenter mon pays dans n’importe quelle compétition… Cependant, je dois écouter mon corps et suivre les conseils de mon équipe médicale», a ajouté la championne tunisienne.

Y. N.