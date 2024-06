Tunisia CyberShield renforce les capacités tunisiennes en cybersécurité

L’association Reconnectt a lancé Tunisia CyberShield, le réseau de l’élite tunisienne à l’étranger, dans le but d’améliorer les capacités de la Tunisie dans le domaine de la cyber-sécurité.

Tunisia CyberShield est un forum de discussion et une plateforme collaborative réunissant une vingtaine d’experts tunisiens en cybersécurité avec des profils variés. Dans le groupe figure des chercheurs des universités, mais également des dirigeants, des praticiens, des startupers et passionnés afin de mettre en valeur et d’améliorer les capacités de la Tunisie dans le domaine de la cybersécurité. En plus des experts tunisiens résidents dans le pays, le réseau Tunisia CyberShield regroupe des chjercheurs tunisiens basés en Europe et dans les pays nord-américains.

La réunion inaugurale de Tunisia CyberShield s’est tenue le 13 juin 2024 à distance. Une feuille de route proposée par le Dr. Sami Ayari, président et fondateur de Reconnect, co-fondateur du Tunisian AI Society et son coordinateur général.

Les membres de Tunisia CyberShield présents ont discuté en partant d’une feuille de route proposée par le modérateur, et la discussion a porté sur l’objet du réseau, sa stratégie globale ainsi que ses axes d’action sur le court et le moyen terme.

Tunisia CyberShieldentreprendra une analyse approfondie du paysage actuel de la cyber-sécurité en Tunisie, englobant les politiques, les réglementations, les infrastructures, les compétences, les implications économiques et l’alignement entre la recherche scientifique et les pratiques industrielles.

Les objectifs à court et à long terme portent sur les priorités à fixer, les compétences clés à identifier, un plan d’action complet à élaborer et les groupes respectifs de travail à composer.

Un intérêt particulier a été porté sur les impacts de l’IA pour la cybersécurité et les campagnes de sensibilisation des citoyens, des décideurs et des parties-prenantes du secteur économique sur le rôle crucial de la cyber-sécurité, en plaidant pour l’adoption d’une stratégie nationale claire.

Les membres du comité de Tunisia CyberShield sont Dr. Sami Ayari, président-fondateur de Reconnect et coordinateur général du Tunisian AI Society (France); Prof. Mohamed Mejri, ing. jr, professeur titulaire en sécurité informatique à la Faculté des sciences et de génie, ULaval (Canada) ; Dr. Sana Belguith, assistant professor (lecturer) in Cybersecurity, University of Bristol (Royaume-Uni) ; Dr. Wael Nefzi, director of cyber security, Dover Fueling Solutions (Etats-Unis); Dr. Maha Ben Amor, product management business development cybersecurity certification, Veritas Group (Allemagne); Dr. Youssef Laarouchi, directeur d’innovation en cybersécurité, Hackuity (France); Olaya Ghenia, directrice de la sécurité du système d’information, Steg (Tunisie); Dr. Raouf Ouni, senior cybersecurity architect, doctorate in mathematics and cryptography, ministère des Transports du Québec (Canada); Anis Hammami, directeur associé cyber, sécurité des paiements et confidentialité chez Protiviti (France); Mohamed Ali Dhabeb, product cyber security manager, Valeo (Allemagne); Dr. Ridha Ghayoula, architecte en cyber-sécurité au ministère de la Cybersécurité et du Numérique (Canada); Dr. Ryma Abassi, maître de conférences en cybersécurité et directrice à l’Iset en Communications de Tunis (Tunisie); Pr. Jaouher Fattahi, professeur associé (sécurité informatique et cybersécurité, ULaval (Canada); Dr. Magda Chelly, co-fondateur RiskImmune (Singapour) ; Achraf Jday, directeur de la sécurité et responsable de la transformation de l’IA, PriceHubble (France); Ahmed Maaloul, directeur en cybersécurité et protection des données chez Deloitte (Belgique); Ahlem Khemiri, directrice conseil expert, gouvernance et conformité chez CGI (Canada); Dr. Jihen Bennaceur, maître assistante en cybersécurité chez SMU (Tunisie); Wafa Dahmani, stakeholder development liaison chez Afrinic et membre du conseil de l’Icann (Tunisie) ; Ahmed Chabchoub, fondateur & Ceo chez DefensyLab (Tunisie).