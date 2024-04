Tunisie : Focus Technology Solutions obtient le certificat N-Cloud  

Focus Technology Solutions, filiale tunisienne d’un groupe international, vient d’obtenir le certificat de «Fournisseur national de services cloud» (N-Cloud), décerné par le ministère tunisien des Technologies de la communication.

Focus Technology Solutions est un groupe international spécialisé dans le développement de logiciels et de services IT. Créé en 2003, il est présent en France, en Allemagne et en Tunisie et compte plus de 500 experts qualifiés et certifiés. Karim Ghandri est directeur général de Focus Corporation France. La filiale tunisienne du groupe est dirigée par Sonia Mahjoub (les deux figurant sur la photo).

Le groupe propose un module de gestion des incidents permettant aux équipes de regrouper des alertes similaires en incidents et d’obtenir une visibilité sur les menaces.

Le certificat N-Coud a été délivré après examen du dossier de candidature de l’entreprise par la commission technique instituée à cet effet par l’Agence nationale de la cyber-sécurité (ANCS), en application du décret n°2004-01.7 du 11 mars 2023 relative à la cyber-sécurité.

Il s’inscrit également dans la mise en œuvre des décisions prises par le ministre des Technologies de la Communication, le 13 septembre 2023, qui fixent les procédures et conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait des certificats de «Fournisseur gouvernemental de services cloud» (G-Cloud)» et de «Fournisseur national de services cloud» (N-Cloud).

Le 5 avril 2024, le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Neji, avait attribué le premier certificat de N-Cloud à la société IT Next Step.

Le ministère des Technologies de la communication a élaboré en 2023 une politique nationale de cloud computing basée sur la mise en place d’un système d’attribution de labels de confiance numérique. L’ANCS a publié un cadre de référence de labellisation pour l’attribution de ces deux labels afin de permettre aux entreprises publiques d’organiser le G-Cloud, le N-Cloud et l’hébergement de données et systèmes sensibles nécessitant un haut niveau de cyber-sécurité.

