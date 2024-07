Tunisie : 3S et EO Data Center reçoivent le label G-Cloud

Standard Sharing Software (3S) et EO Data Center ont reçu jeudi 11 juillet 2024 le label Government Cloud Computing Service Provider (G-Cloud).

L’attribution de ce label s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret-loi n. 2023-17 du 11 mars 2023 relative à la cyber-sécurité, et l’arrêté du ministre chargé des Technologies de la communication du 13 septembre 2023 relatif aux modalités et conditions d’attribution, de renouvellement et de retrait des labels G-Cloud et N-Cloud.

La société Next Step IT a été la première entreprise en Tunisie à obtenir le label N-Cloud en avril 2024.

L’Agence nationale de cyber-sécurité (ANCS) décerne le label de Fournisseur national de services de cloud computing (N-Cloud) ou le label de Fournisseur gouvernemental de services de cloud computing (G-Cloud) à tout hébergeur tunisien appartenant au secteur public ou privé qui fournit au moins un des services de cloud computing, respecte les normes internationales dans le domaine de la cyber-sécurité, et est en mesure de fournir un service de support et d’assistance technique 24h/24 et 7j/7 pour les structures bénéficiant des services cloud.

Pour bénéficier du label G-Cloud, l’hébergeur doit être connecté au réseau national intégré du gouvernement et à la plateforme nationale d’interopérabilité.

Dans le cadre de la stratégie numérique nationale 2025, l’introduction du système de labellisation N-Cloud et G-Cloud fournira un cadre aux projets cloud nationaux et permettra d’exploiter efficacement les ressources et solutions basées sur le cloud, tout en garantissant la souveraineté numérique et en apportant une offre de cloud souverain sur le marché. Il permet également d’étendre de manière sécurisée le périmètre du N-Cloud et du G-Cloud, et d’améliorer la capacité et la qualité d’hébergement d’applications et de services à l’échelle nationale.

Le système Cloud Computing permet de rationaliser la consommation d’énergie, de réduire la production de déchets électroniques, de renforcer la cyber-sécurité et de mettre en œuvre des politiques publiques dans le domaine technologique.

Le système permet également aux startups de lancer de nouveaux services innovants à forte valeur ajoutée à moindre coût et de bénéficier de l’énorme capacité de stockage et de traitement rapide des données offerte par les services cloud.