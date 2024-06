La star tunisienne Balti au festival marocain Mawazine  

La star tunisienne du rap Balti s’apprête à se produire sur la scène du festival Mawazine-Rythmes du Monde qui se tient cette année 21 au 29 juin 2024 à Rabat, au Maroc.

Balti, qui est en train de mettre les dernières touches à son spectacle, se produira le 26 juin devant le public marocain, et lui proposera un programme varié comprenant ses nombreux succès comme «Allo», «Kelma», «Jay mel rif lel assima», «Yalili», «Ya Hasra» ou encore «Ghareeb Alay».

Ce concert a été précédé d’une polémique sur un soi-disant soutien de Balti au Polisario, le mouvement séparatiste sahraoui, ce qui a obligé le chanteur à sortir de sa réserve habituelle pour déclarer aux médias qu’il n’a jamais fait de déclaration à ce sujet, que les pages qui ont relayé ses fausses déclarations sur les réseaux sociaux sont fake, et que, de toute façon, il n’est pas dans ses habitudes de se mêler de politique et encore moins de parler de politique marocaine. «Je voue beaucoup de respect et de considération pour le peuple marocain», a-t-il déclaré aux médias, laissant ainsi entendre qu’il ne pourrait pas tenir des propos pouvant vexer ses hôtes.

I.B.