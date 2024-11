Défense : deux navires italiens engagés dans un exercice multilatéral en Tunisie

La collaboration en matière de défense est un pilier fondamental du partenariat entre l’Italie et la Tunisie, a indiqué Alessandro Prunas, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, dans un poste sur la plateforme X, suite à sa visite aux deux navires Spica (marine miliaire) et Fiorillo (gardes-frontières) engagés dans un exercice multilatéral en Tunisie, mouillant au port de La Goulette au nord de la capitale.

Coordonné par l’US Africa Command et avec la participation de 1 100 militaires et observateurs représentant 12 pays (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Turquie, Italie, Malte, Belgique, Géorgie, États-Unis) ainsi que la Tunisie, Phoenix Express 2024 (4-15 novembre) vise à accroître la coopération et la coordination entre les équipages navals, à les former à la gestion des équipements maritimes et à développer leurs compétences dans la lutte contre les activités illégales en mer, telles que le trafic d’êtres humains, afin de préserver la sécurité et la stabilité de la Méditerranée.

I. B. (avec Ansamed).