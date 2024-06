Assurance Najah pour financer les études supérieures  

Assurance Najah est une nouvelle solution lancée par Assurances Hayett, leader de l’assurance vie en Tunisie. Elle est spécialement conçue pour financer les études supérieures et faciliter l’entrée des enfants dans la vie active.

Dans un contexte où les coûts de l’éducation continuent de croître, Assurance Najah se présente comme une réponse flexible et adaptée à tous les budgets. Elle permet aux parents de constituer une bourse pour leurs enfants dès aujourd’hui. Et de déterminer l’âge auquel leur enfant commencera à en bénéficier, ainsi que sa durée et son montant.

Cette flexibilité permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque famille, selon ses moyens et ses besoins.

En plus de l’épargne, Assurance Najah propose des garanties complémentaires en option, assurant des bourses en cas de décès du souscripteur. Et protégeant l’avenir financier de l’enfant, même – et surtout – en cas de malheur.

Par ailleurs, Assurance Najah rémunère l’épargne à un taux de rendement minimum garanti, annoncé chaque année par Assurances Hayett. De plus, une participation aux bénéfices, représentant au moins 90% du taux de rendement des fonds gérés, s’ajoute à ce rendement, offrant ainsi une croissance stable de l’épargne.

En cas de besoin de trésorerie, Assurance Najah offre également la possibilité d’obtenir une avance, de réaliser un rachat partiel ou de demander le rachat total de l’épargne. Une lettre d’information annuelle, envoyée dès que le contrat atteint deux ans, permet de suivre l’évolution de la bourse assurée.

Plus d’informations sur Assurance Najah sur le site web de Hayett.