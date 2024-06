L’Italie en tête des fournisseurs étrangers de la Tunisie

L’Italie confirme sa position de premier fournisseur de la Tunisie pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2024, consolidant ainsi une position qui dure depuis plusieurs années.

Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (INS), les importations tunisiennes de l’Italie se sont élevées à 3,962 milliards de dinars (environ 1,182 milliard d’euros) au cours des cinq premiers mois de l’année en cours, en baisse de 10,1% par rapport à la même période de l’année précédente mais toujours en avance sur les autres pays concurrents.

Les exportations de la Tunisie vers l’Italie se sont élevées, quant à elles, à 5,060 milliards de dinars (environ 1,510 milliard d’euros), soit une augmentation de 12% par rapport à la même période de l’année dernière.

Le solde de la balance commerciale est donc de 1,098 milliards de dinars (environ 328 millions d’euros) en faveur de la Tunisie.

Ces données confirment une tendance observée au cours des dernières années qui ont vu Rome aider Tunis à surmonter ses difficultés économiques et financières sans perdre ses parts de marché. L’affermissement des relations entre les deux pays depuis l’arrivée au pouvoir de la première ministre Giorgia Meloni, laquelle s’est rendue quatre fois en Tunisie en moins d’un an, n’est pas étranger à cette dynamique bilatérale dont bénéficient beaucoup de secteurs.

Parmi les principaux produits exportés par l’Italie vers la Tunisie figurent les matières premières énergétiques (pétrole raffiné), les métaux, les tissus, les cuirs et peaux, les équipements électriques, les matières plastiques et produits en plastique, les moteurs, générateurs et transformateurs, les produits chimiques et pharmaceutiques, les installations et machines.

Parmi les principaux produits importés par l’Italie de la Tunisie figurent les articles d’habillement et de chaussures, les pièces et accessoires pour véhicules, les huiles et graisses, les moteurs, les générateurs et les transformateurs, les articles en plastique, les produits chimiques et les engrais, les produits sidérurgiques et le pétrole brut.

Il apparaît donc évident qu’il existe un trafic important de raffinage-transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits depuis l’Italie vers la Tunisie.

Le premier partenaire commercial de la Tunisie reste la France, avec une valeur d’échange de 9,232 milliards de dinars (environ 2,755 milliards d’euros). Les exportations françaises vers la Tunisie ont enregistré une valeur de 3,393 milliards de dinars (environ 1,012 milliard d’euros), en baisse de 3,2% par rapport à la même période de 2023.

En ce qui concerne les importations françaises en provenance de Tunisie, sur la période janvier-mai 2024, il y a eu une légère baisse de 0,2% par rapport aux cinq premiers mois de l’année dernière, avec une balance commerciale négative pour la France d’une valeur de 2,446 milliards de dinars (soit 730 millions d’euros).

Globalement, les exportations de la Tunisie vers l’Union européenne, qui représentent 70,3% des exportations totales du pays, ont augmenté de 2,4%. Les exportations ont augmenté en particulier vers l’Italie (+12 %), l’Espagne (+39%) et la Belgique (+6,2 %).

Source : Agenzia Nova.