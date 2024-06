Banque mondiale : Ousmane Dione effectue sa première visite à Tunis

Ousmane Dione, qui a succédé, le 16 avril dernier, au Tunisien Férid Belhaj au poste de vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), effectuera sa première visite officielle à Tunis du 23 au 25 juin 2024.

Le Sénégalais, entrée à la BM depuis 2000, et qui y a été directeur pays pour l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et le Soudan, discutera lors de sa visite à Tunis des priorités de développement de la Tunisie et réitèrera l’engagement de la BM à soutenir la population tunisienne la plus vulnérable et à accélérer une croissance inclusive et résiliente, lit-on dans un communiqué de presse de la BM publié vendredi 21 juin.

Le responsable rencontrera de hauts responsables gouvernementaux pour discuter du soutien continu de la BM à la Tunisie, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de la gestion de l’eau et du capital humain, dans le cadre d’un processus de développement efficace, inclusif et transparent. Il visitera également des projets soutenus par la Banque mondiale.

Dione sera accompagné du directeur pays de la BM pour le Maghreb et Malte, Jesko Hentschel, et du directeur pays pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio.

La BM finance actuellement 16 projets en Tunisie, pour un montant de près de 3,3 milliards de dollars américains (10,2 milliards de dinars tunisiens). Ces projets répondent aux défis prioritaires de développement, à la réduction de la pauvreté, à l’inclusion sociale et aux impacts du changement climatique sur l’économie du pays.