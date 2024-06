Tunisie : hausse des exportations des produits de la pêche

La balance commerciale des produits de la pêche en Tunisie a dégagé un excédent de 156,2 millions de dinars (MDT) à fin avril 2024, en hausse de 87,7% par rapport à celui à fin avril 2023 (388 MDT). (Illustration: pêcheurs à Kerkennah).

Selon le bulletin mensuel de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), publié samedi 22 juin 2024, les exportations des produits de la pêche ont totalisé 11 000 tonnes d’une valeur de 266,5 MDT à fin avril 2024, en hausse de 32,9% en valeur et de 6,8% en quantité par rapport au même mois de 2023.

L’Onagri a également fait état d’une hausse de 24,5% des prix à l’exportation par rapport à avril 2023 (24,2 DT/KG). Les espèces les plus exportées sont le poisson (6 000 tonnes), les conserves et semi-conserves (2 200 tonnes) et les crustacés (1 800 tonnes).

Sur 42 destinations des exportations tunisiennes de produits de la pêche, l’Italie est le premier importateur (29 %), suivie par l’Espagne (23 %), la Libye, les Émirats arabes unis et le Japon (7%).

La valeur des importations de produits de la pêche a diminué de 6% à 110,3 MDT en avril 2024. Les quantités importées ont également diminué de 16,8% à 16.800 tonnes. Alors que les prix à l’importation ont augmenté de 13% par rapport au même mois de l’année 2023, pour atteindre 6,6 DT/kg.

Par ailleurs, 84% des quantités importées sont destinées à l’industrialisation (thon et anchois surgelés), 13% à l’approvisionnement du marché local et 3% à l’engraissement.

D’après Tap.