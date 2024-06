Tunisie : les besoins de remboursement des dettes en hausse de 49% en 2024

«Les besoins de financement par ressources d’emprunt [de la Tunisie] en 2024 s’élèveront à 28,188 milliards de dinars, alors qu’un an auparavant, le montant des emprunts publics contractés par l’Etat s’élevait à 18,900 milliards».

C’est ce qu’a indiqué samedi 22 juin 2024 l’Institut tunisien de compétitivité et d’études quantitatives (Itceq) dans son «Tableau de bord économique du 1er trimestre 2023».

Selon ces statistiques, les besoins de financement par ressources de prêts connaîtront, en effet, une augmentation de 49% en 2024 par rapport à 2023.

L’Itceq a souligné que ces ressources d’emprunts pour l’année en cours sont réparties entre les emprunts intérieurs d’une valeur de 11,743 milliards et les emprunts extérieurs (16,445 milliards).

«Pour les trois premiers mois de l’année en cours, l’Etat a fait appel à 62% du montant des emprunts intérieurs prévus et seulement 2% pour les emprunts extérieurs», précise l’Institut.

Les ressources en don allouées à l’État, s’élevant à 530,8 millions de dinars (MDT) à fin mars 2024, «sont destinées à accompagner le pays dans son programme de relance économique et de développement des investissements», ajoute l’Itceq, relance économique et investissements qui tardent à venir, alors que le pays continue de s’enfoncer dans la crise, aggravée par des causes exogènes.