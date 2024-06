Leila Belkhiria Jaber élue vice-présidente de la COMFWB

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) a annoncé la nomination de Leila Belkhiria Jaber en tant que vice-présidente de la Fédération des Femmes d’Affaires (COMFWB)

Leila Belkhiria, présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE) relevant de l’Utica a été élue, ce jeudi, 27 juin 2024, lors de l’assemblée générale de la COMFWB organisée à Madagascar, ajoute la même source.

« La fierté de représenter la Tunisie au bureau exécutif du COMFWB se confirme de jour en jour. Être une des invitées d’honneur du président de la république de Madagascar à la cérémonie de la fête du 64 eme anniversaire de l’indépendance du peuple Malgache m’honore et me rend encore plus redevable à La CNFCE qui m’offre toujours des moments exceptionnels. Mes félicitations au peuple Malgache. Et un grand merci à mon amie et hôte Fanja RAZAKABOANA présidente FCE Madagascar« , avait notamment commenté Leila Belkhiria Jaber, hier à la veille de sa nomination.

Y. N.