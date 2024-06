Tunisie : Bigtech au service la transition numérique en Afrique

Bigtech, l’événement international sur l’intelligence artificielle, les technologies et les startups, a été inauguré mercredi 26 juin 2024 au Parc des Expositions du Kram avec la participation d’un millier de startups et entreprises opérant dans les secteurs du numérique et de l’innovation.

Cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 29 juin, vise à faire de la Tunisie un pôle technologique en Afrique en engageant des discussions sur les dernières évolutions technologiques liées à l’intelligence artificielle (IA) et à la transition numérique en Afrique, a indiqué le ministère des Technologies de la Communication dans un communiqué.

Bigtech se veut comme une plateforme rassemblant les différents acteurs du domaine numérique, notamment des startups, des experts et des structures d’accompagnement, pour stimuler l’innovation, accélérer le progrès technologique, renforcer la créativité et créer un espace d’échange d’idées dans des domaines tels que l’IA, l’Internet des objets ou IoT et d’autres technologies numériques modernes, a indiqué le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, en soulignant la volonté du gouvernement de soutenir l’entrepreneuriat, de renforcer le système d’innovation et de créativité et d’encourager la création d’entreprises et de startups en tant que moteurs de création de richesse et de croissance.

L’objectif de Bigtech est également d’accélérer la transformation numérique de la société à travers la mise en œuvre de plusieurs mesures et l’exécution d’une série de programmes nationaux, tels que la digitalisation de l’administration, la simplification des démarches administratives en faveur des entreprises et la facilitation de la création. de projets innovants, a-t-il ajouté.

Ces programmes comprennent également des investissements dans les infrastructures numériques à travers l’expansion du réseau de fibre optique, le lancement des services 5G, l’amélioration des réseaux sectoriels comme le Réseau national d’administration intégré (RNIA), l’élaboration d’une stratégie nationale pour le cloud computing, le la mise en œuvre du système d’attribution des labels pour les services de cloud computing, ainsi que la création d’un climat favorable à l’IA, à l’IoT et aux méga-données.

Ces projets incluent également la création d’un écosystème entrepreneurial plus large à travers le développement de télécentres, de pôles technologiques et d’incubateurs pour soutenir et accompagner les start-ups et les entrepreneurs.

D’après Tap.