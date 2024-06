Clôture d’un programme onusien pour promouvoir l’inclusion socio-économique des femmes en Tunisie

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), Onu Femmes et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont annoncé, dans un communiqué publié le 25 juin 2024 à Tunis, la clôture du programme conjoint pour «Promouvoir le leadership des femmes et des filles dans la réponse socio-économique et sanitaire au Covid-19 en Tunisie».

Ce programme conjoint, mis en œuvre dans les gouvernorats du Kef et de Kébili, a été financé par le Royaume du Danemark et mis en œuvre en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, le ministère de l’Économie et de la Planification, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et le ministère de la Santé.

Cette initiative a reposé sur une approche à trois volets (individuel, communautaire et institutionnel) visant à répondre aux effets de la pandémie de Covid-19 sur les femmes et d’appuyer une relance durable et inclusive. C’est dans ce sens que le programme a cherché à :

accroître la résilience des communautés locales, en particulier les femmes et les filles vulnérables, marginalisées et difficiles à atteindre, pour prévenir et répondre à la Covid-19;

accroître la résilience des femmes, des jeunes femmes et des filles marginalisées et vulnérables et atténuer les répercussions socio-économiques de la Covid-19, y compris toutes les formes de violence fondée sur le genre;

permettre aux autorités régionales et locales des zones pilotes de fournir des services de santé en tirant parti de la sensibilisation communautaire.

Dans la mise en œuvre du programme conjoint, plus de 220 femmes ont développé leurs capacités économiques, renforçant ainsi leur résilience face aux difficultés engendrées par la pandémie. Elles ont gagné en savoir en éducation financière, en digitalisation ainsi qu’en gestion de projet grâce à des programmes adaptés de renforcement de capacités.

De plus, 400 femmes adhérentes de 9 Groupements de développement agricole (GDA) ont amélioré leurs compétences techniques grâce à des formations adaptées à leur secteur d’activité. Ces GDA ont aussi été soutenus par la mise à disposition d’équipements nécessaires pour le développement et le renforcement des chaînes de production.

Pour créer un environnement favorable aux mères de familles où elles peuvent jouir de leurs droits sociaux et économiques, le programme a mis l’accent sur l’implication des hommes dans l’éducation des enfants et les tâches domestiques. Cette démarche a incité à dépasser les stéréotypes, renforcer les liens familiaux et permettre aux mères d’avoir plus de temps et d’énergie pour se consacrer à leurs projets professionnels.

De plus, un partenariat avec les Scouts Tunisiens a conduit à la campagne «Nubader», qui a mis en lumière six initiatives communautaires et a introduit le premier badge d’égalité des sexes au monde dans le scoutisme, éduquant chaque année des milliers de jeunes aux principes de l’égalité de genre.

Par ailleurs, des conférences internationales sur les Études de Genre ont été organisées en collaboration avec l’Institut des hautes études commerciales. Ces rencontres ont facilité un dialogue inclusif entre près de 500 chercheurs, professionnels et membres de la société civile sur l’égalité des sexes et les efforts de lutte contre la discrimination, en mettant l’accent sur les régions du Kef et de Kébili.

Pour les appuyer face à la pandémie et aux risques de futures crises sanitaires, les structures de santé au Kef et à Kébili ont été équipées avec du matériel médical et informatique afin de renforcer la prévention, la détection et la prise en charge de la Covid-19, ainsi que d’autres agents pathogènes à potentiel épidémique, chez les femmes et les filles. Le personnel médical et paramédical a également bénéficié de formations spécifiques.

Communiqué.