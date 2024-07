Wimbledon : la troisième sera-t-elle la bonne pour Ons Jabeur ?

C’était l’une des images marquantes de Wimbledon 2023 : Ons Jabeur consolée sur le terrain par Catherine, princesse de Galles, après sa deuxième défaite consécutive en finale féminine. La défaite contre Marketa Vondrousova est survenue 12 mois après avoir perdu la finale de Wimbledon 2022 contre la Kazakhe Elena Rybakina. (Illustration : Jabeur était inconsolable après avoir perdu contre la Tchèque Marketa Vondrousova lors de la finale de Wimbledon 2023).

Nishat Ladha

Cela a laissé à la Tunisienne, qui était la joueuse la mieux classée à ces deux occasions, «quelques souvenirs négatifs» alors qu’elle retournait au All England Club pour les Championnats de cette année.

«Je me sentais un peu triste en venant ici», a déclaré Jabeur à BBC Sport Africa. «Mais Wimbledon est évidemment mon tournoi préféré. J’aime être ici. J’aime la foule. J’aime les courts incroyables. J’espère que cela m’apportera tellement de joie et je suis vraiment reconnaissante d’avoir une autre opportunité de participer à nouveau à Wimbledon», a-t-elle ajouté.

Jabeur avait semblé contrôler la finale de 2022 contre Rybakina, après avoir remporté le premier set, mais a ensuite été poussée à commettre des erreurs par sa plus jeune adversaire.

La Tunisienne est revenue sur le Court Central 12 mois plus tard, mais Jabeur a révélé cette semaine qu’elle avait eu une crise de panique lors de l’échauffement pour la finale de l’année précédente.

Elle a ensuite perdu 4-6 4-6 contre Vondrousova et la joueuse de 29 ans a voulu souligner ce que la pression et le fait de «vouloir trop» quelque chose peuvent faire. «Je pense qu’il est important d’envoyer ce message. Soyez simplement ouvert à ce sujet, laissez-le sortir. Ne le gardez pas à l’intérieur», a-t-elle déclaré à BBC Sport. Et d’ajouter : «Pour moi, j’aime simplement partager mon expérience avec d’autres jeunes joueurs pour qu’ils sachent qu’en tant que joueur de tennis professionnel, il y a des moments heureux, il y a des moments tristes, il y a des moments difficiles et c’est bien de vivre tout cela. Travaillez simplement avec eux et transformez leurs sentiments négatifs en sentiments positifs.»

Jabeur, qui avait également perdu la finale de l’US Open 2022, avait plus en tête que de simplement décrocher son premier titre du Grand Chelem. La défaite en finale de l’année dernière l’a également obligée à repenser ses projets de fonder une famille. «J’ai toujours voulu gagner un Grand Chelem et peut-être aller avoir un bébé et revenir. Donc, perdre cette finale m’a probablement enlevé cela de la tête», a-t-elle expliqué. «Mais en même temps, je pense que j’attachais un peu le fait d’avoir un bébé au Grand Chelem, ce qui n’était peut-être pas bien de le faire. C’est juste un rêve. Et j’en ai repris conscience peut-être le samedi suivant – et j’ai hâte de jouer à nouveau», a enchaîné la Tunisienne.

Chanceuse la troisième fois ?

Après le chagrin causé par la défaite des deux dernières finales, 2024 pourrait-elle être une troisième finale heureuse pour la star tunisienne ?

«C’est ce que j’espère», a-t-elle déclaré à BBC Sport Africa à la veille du tournoi.

Après une saison marquée par la maladie, les blessures et une baisse de forme, Jabeur est tête de série n° 10 cette année. Elle souffre également d’un problème récurrent au genou au cours des deux dernières années et, dans le but de donner la priorité à sa santé, elle a décidé de rater les Jeux olympiques de Paris en raison des inquiétudes liées au fait de jouer consécutivement sur gazon et sur terrains durs. Mais elle a tiré les leçons de ses deux finales sur le Court Central, et affirme qu’elle sera mesurée dans son approche dans le sud-ouest de Londres cette année. «Je vais procéder point par point, set par set et, espérons-le, match par match», a-t-elle déclaré.

Cela commencera au premier tour contre la Japonaise Moyuka Uchijima, ce mardi 2 juillet 2024 à 17 heures, heure tunisienne, alors que Jabeur cherche à devenir la première femme africaine ou arabe à remporter un titre du Grand Chelem.

«Ministre du bonheur» et du plaisir ?

Ons Jabeur a été surnommée «ministre du bonheur» par son armée de fans tunisiens, mais faut-il désormais lui confier un nouveau rôle de «ministre du plaisir» ?

La personnalité et le caractère de Jabeur se sont épanouis ces dernières années et elle reste une figure extrêmement populaire parmi les fans de tennis du monde entier. Elle a chanté avec ses supporters sur le terrain à Roland-Garros et est également populaire auprès de ses pairs – on l’a récemment vue danser avec la troisième tête de série Aryna Sabalenka lors d’une séance d’entraînement à Wimbledon. Répandre la joie fait désormais partie de son identité. «C’est très important. J’aime simplement sourire et m’amuser», a déclaré Jabeur. «Je dis toujours que le tennis est un sport tellement incroyable, mais un jour, il s’arrêtera et ce qui reste de nos souvenirs, ce ne sont que les moments amusants que nous vivons. Et j’ai essayé de le faire à chaque instant que j’ai vécu.»

Jabeur sait également à quel point elle est devenue un modèle pour ses supporters en Afrique et dans le monde arabe, dont beaucoup voyagent pour la voir à Wimbledon. «Oui, c’est une bonne responsabilité», a-t-elle expliqué. Et d’ajouter : «Leur amour est vraiment important pour moi. La communauté tunisienne et arabe ici est vraiment importante. Et je ressens aussi l’amour de la foule entière. C’est tellement génial d’avoir cet amour. Je me sens chanceuse de l’avoir, et j’espère pouvoir vraiment faire de mon mieux, gagner et les rendre heureux aussi.»

Traduit de l’anglais.

Source : BBC Sport Africa.