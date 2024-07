Gaza : Les généraux israéliens veulent la fin de la guerre même si le Hamas se maintient

Alors que l’attaque israélienne contre Gaza se poursuit depuis neuf mois alors que, sur le plan militaire, le Hamas se maintient, résiste et poursuit les combats partout dans le territoire palestinien, et à l’heure où le front nord avec le Liban s’embrase et où les réservistes commencent à manquer à l’appel, les hauts gradés de l’armée israélienne appellent à mettre un terme à la guerre à Gaza même si le Hamas se maintient. Au fil des mois, la réalité s’est imposée aux fantasmes de Benjamin Netanyahu et de ses acolytes qui croyaient pouvoir éradiquer le mouvement palestinien.

Imed Bahri

Le New York Times a rapporté que les plus hauts généraux israéliens souhaitent un cessez-le-feu dans la bande de Gaza même si cela conduit au maintien du Hamas au pouvoir pour le moment, élargissant ainsi le fossé entre l’armée et le Premier ministre.

Selon le journal américain, des responsables israéliens estiment que le maintien du Hamas au pouvoir actuellement pour récupérer les détenus semble être la moins mauvaise option notant que l’armée israélienne craint une guerre perpétuelle dans laquelle ses énergies et ses munitions s’érodent progressivement. Un général israélien avait estimé la semaine dernière qu’il fallait au moins deux autres années de guerre pour éradiquer militairement le Hamas.

Le NYT a ajouté que les généraux estiment que la trêve sera le meilleur moyen de récupérer environ 120 Israéliens encore détenus vivants ou morts à Gaza alors que la guerre dure depuis plus de neuf mois dans la bande assiégée.

Eviter une extension de la guerre

Le journal américain a également rapporté, citant les mêmes hauts responsables, que les généraux israéliens estiment que leurs forces ont besoin de temps pour se rétablir en cas de guerre terrestre contre le Hezbollah libanais. Ils estiment que le transfert d’une partie de leurs forces vers le nord est «nécessaire au rétablissement de l’armée si une guerre plus large éclatait avec le Hezbollah».

Autre élément important devenu une véritable carence pour l’armée israélienne et confirmé par les responsables militaires de l’Etat hébreu c’est que le nombre de réservistes qui répondent à l’appel de mobilisation est en baisse.

Le New York Times, citant un ancien conseiller israélien à la sécurité nationale, a indiqué que l’armée soutient pleinement l’accord sur les détenus à Gaza et le cessez-le-feu et que ses responsables croient qu’il est possible de revenir plus tard et d’affronter à nouveau le Hamas.

L’Autorité de radiodiffusion israélienne a déclaré que les dirigeants politiques ont donné le feu vert à l’armée pour passer progressivement au cours de ce mois à la troisième et dernière phase de la guerre, ajoutant que la décision avait été prise en raison du dossier de l’accord d’échange avec le Hamas et des tensions sur le front nord afin d’éviter une extension de la guerre.

Empêcher le retour du Hamas

Le NYT a ajouté que la troisième phase inclura les forces restantes dans les axes de Netzarim (séparant la bande de Gaza en deux) et Philadelphie (les 14 kilomètres de frontière avec l’Égypte) et dans d’autres endroits de la bande de Gaza afin de maintenir la pression sur le mouvement Hamas si un accord d’échange n’est pas conclu.

L’Autorité israélienne de radiodiffusion a expliqué que le feu vert donné à l’armée permettrait la poursuite de l’opération militaire mais sous une forme différente. Netanyahu avait parlé de l’approche de la fin de la phase d’élimination des capacités militaires du mouvement Hamas. Parallèlement, le ministre israélien des Finances connu pour son extrémisme Bezalel Smotrich a appelé à l’imposition d’un régime militaire dans la bande de Gaza estimant que son occupation empêcherait le retour du Hamas et la restauration de ses capacités militaires.