Tunisie : financement saoudien pour un mégaprojet agricole à Tataouine  

Le délégué de Remada, gouvernorat de Tataouine, Ramzi Zorgane, a confirmé l’accord officiel pour le financement d’un projet agricole autour de l’olivier dans les régions de Borj Bourguiba et Oued Zar dans le désert tunisien sur une superficie de 1000 hectares.

Le projet sera financé par un fonds saoudien à hauteur de 174 millions de dinars, a ajouté le responsable régional cité par le correspondant de Mosaïque dans la région, expliquant que ce financement est l’aboutissement d’études, de démarches et d’efforts qui ont duré plusieurs années aux niveaux central, régional et local.

Par son importance, ce projet va renforcer l’écosystème agricole et économique dans la région, a-t-il souligné.

Il convient de rappeler que le gouvernorat de Tataouine avait annoncé sur sa page Facebook en juin dernier la fin des travaux de forage du premier puits d’une capacité de 50 litres/seconde dans le cadre de ce projet qui prévoit, dans sa première phase, le forage de 4 puits, sur un total de 17 prévus à terme, afin de permettre d’irriguer les oliveraies qui s’étendraient, au cours de cette première phase, sur 80 hectares à Borj Bourguiba et 360 hectares à Oued Zar.

Le projet vise à créer des villages dans cette zone frontalière et des revenus stables pour les habitants, et notamment pour les jeunes au chômage, tout en préservant la biodiversité saharienne par le développement agricole et l’adaptation aux changements climatiques.

I. B.