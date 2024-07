Isie-Tunisie : Tout savoir sur la présidentielle du 6 octobre 2024

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a organisé, ce jeudi 4 juillet 2024, une conférence de presse à propos de la présidentielle du 6 octobre 2024.

Suite à la réunion de son conseil, l’Isie a présenté le calendrier électoral ainsi que les conditions de candidature et de parrainage à l’élection présidentielle, en soulignant, selon son président Farouk Bouasker, que les délais constitutionnels ont été respectés suite à la publication de la convocation des électeurs pour le 6 octobre.

Tout en affirmant que l’instance jouera son rôle pour assurer tout le processus électoral dans les meilleures conditions et en toute indépendance et transparence, Farouk Bouasker a annoncé que dépôt des candidatures aura lieu le 29 juillet 2024 à 8h et se poursuivra jusqu’au 6 août 2024 à 18h.

L’Isie examinera les candidatures le 10 août puis publiera dans les 24h, la liste préliminaire des candidats retenus avant l’annonce de la liste définitive des candidatures le 3 septembre, ce qui ouvrira le bal à la campagne électorale du 14 septembre au 4 octobre à minuit, ajoute Farouk Bouasker en indiquant que le silence électoral sera observé le 5 octobre.

Concernant les électeurs habitant à l’étranger et pour qui les élections sont prévues les 4, 5 et 6 octobre, la campagne électorale débutera le 12 septembre et se poursuivra jusqu’au 2 octobre. Le jour du silence électoral sera, donc observé le 3 octobre.

La même source a fait savoir que l’annonce des résultats préliminaires est prévue le 9 octobre et les résultats définitifs, sont prévus pour le samedi 9 novembre 2024 : Si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour sera organisé avec les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. L’Instance fixera les dates relatives au second tour de la présidentielle dès la déclaration des résultats définitifs du premier tour, a précisé Farouk Bouasker.

Lors de cette conférence de presse, le président de l’Isie a également présenté les conditions de candidature à la présidentielle, comme suit :

Le candidat doit être un électeur inscrit sur le registre électoral

Être de nationalité tunisienne, sans autre nationalité, né de père et mère tunisiens, ainsi que de grands-parents paternels et maternels tunisiens

Être musulman

Avoir 40 ans au moment du dépôt de la candidature

Jouir de tous ses droits civils et politiques

Ne pas avoir occupé le poste de président de la République pendant les deux derniers mandats (consécutifs ou séparés)

Ne pas être soumis à la perte de la qualité d’électeur et du droit de candidature résultant d’une condamnation pour les crimes mentionnés aux articles 161 et 163 de la loi électorale et l’article 30 du code pénal.

Le président de l’Instance électorale Farouk Bouasker a également révélé les conditions relatives aux parrainages pour les candidats à la présidentielle :

Parrainage par 10 députés de l’Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts.

Parrainage par 40 présidents des collectivités locales qu’il s’agisse de conseils locaux, régionaux ou municipaux.

Parrainage par par 10.000 électeurs inscrits sur les listes électorales répartis dans au moins 10 circonscriptions ( 500 électeurs par circonscription).

Y. N.