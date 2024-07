Présidentielle : Mondher Zenaidi annonce officiellement son intention de se porter candidat

L’ancien ministre Mondher Zenaidi a officiellement annoncé, ce jeudi 4 juillet 2024, sa candidature à la prochaine présidentielle, prévue pour le dimanche 6 octobre 2024.

Après avoir publié de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, évoquant la situation générale en Tunisie et appelant les Tunisiens à rallier son « projet de sauvetage national », Mondher Zenaidi, ancien ministre sous Ben Ali et candidat malheureux à la présidentielle de 2014, a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle ce jeudi via un post diffusé via sa page Facebook.

S’adressant aux Tunisiens, Mondher Zenaidi les a appelés à « participer de manière pacifique, démocratique et patriotique pour permettre la réussite de la présidentielle et à faire pression pour que leur droit ne soit pas bafoué et permettre des élections libres, justes, démocratiques et transparentes, qui n’excluent personne ».

Il a ainsi appelé les Tunisiens à se rendre en masse aux urnes, « pour une participation large et historique, en votant pour une Tunisie d’espoir et de changement.. une Tunisie meilleure ».

Y. N.