Création de l’agence Alpha pour lutter contre la fraude à l’assurance

Une Agence de lutte contre la fraude et l’arnaque (Alfa) dans le secteur de l’assurance notamment automobile vient d’être officiellement créée, a annoncé la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (Ftusa).

Cette agence, dont la création a été annoncée lors d’une assemblée générale constitutive tenue le 5 juillet 2024, sera chargée d’examiner les dossiers d’accidents fictifs ainsi que les affaires d’escroquerie dans le secteur et de mener des enquêtes portant sur la fraude en matière d’assurance et les moyens de les contrer, a indiqué le directeur exécutif de la Ftusa, Hatem Amira, dans une déclaration à l’agence Tap.

Regroupant la Ftusa, les compagnies d’assurance et de réassurance actives actuellement et toutes celles qui seront créées à l’avenir, toutes soumises aux dispositions du code de l’assurance, cette structure aura également pour mission d’assurer la coordination et l’échange d’information entre ces différentes institutions afin de soutenir les systèmes judiciaires et sécuritaire dans leurs efforts visant à combattre ce fléau, a-t-il précisé.

«La fraude et l’arnaque figurent parmi les pratiques les plus dangereuses pour la sécurité économique nationale», a déclaré Amira, soulignant que ces pratiques revêtent plusieurs formes et sont de nature à causer des pertes financières aussi bien pour les compagnies d’assurance que pour les clients.

Les pertes financières résultant des pratiques frauduleuses représentent 10% de la valeur totale des indemnisations remboursées, a affirmé le directeur exécutif de la Ftusa, ajoutant qu’elles ont atteint plus de 80 millions de dinars en 2023.

La nouvelle agence devrait démarrer ses activités en 2025 et un appel à candidatures pour les différents postes dont celui du directeur général sera bientôt lancé.

