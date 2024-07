Tunisie : l’inflation repart à la hausse

Le taux d’inflation en Tunisie a augmenté pour atteindre 7,3% en juin 2024, contre 7,2% en mai 2024. Cette hausse est principalement due au rythme accéléré de la hausse des prix des produits alimentaires et des boissons, selon l’Institut national de la statistique (INS).

L’indice des prix à la consommation (IPC), tel que rapporté dimanche par l’institut, a également augmenté de 0,5% en juin 2024. Cette augmentation a été influencée par une hausse de 0,4% des prix des produits alimentaires, une hausse de 1,7% des prix des vêtements et des chaussures, de 1,7% des prix des vêtements et des chaussures et de 0,9% des prix des restaurants, cafés et hôtels.

L’INS a détaillé que, sur une base annuelle, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 10,2%, principalement en raison d’une augmentation de 35% des prix du café, de 24,3% des prix de l’agneau, de 22% des prix de l’huile alimentaire, de 16,7% des prix des épices et de 16 % des prix de la viande bovine.

En juin 2024, les prix des produits manufacturés ont connu une augmentation de 6,9​​% sur un an, portée par une hausse de 9,4 % des prix des vêtements et des chaussures et de 8,6 % des prix des produits de nettoyage.

Les prix des services ont augmenté de 5,5%, principalement en raison d’une augmentation de 9,9% des services de restauration, de café et d’hôtellerie.

Le taux d’inflation sous-jacente pour juin 2024, qui exclut les prix de l’énergie et des produits alimentaires, est resté stable à 6,8% par rapport au mois précédent.

Les prix des biens sur le marché libre ont augmenté de 8,1%, tandis que les prix des biens réglementés ont augmenté de 4,6%.

Le taux d’inflation annuel des produits alimentaires vendus sur le marché libre a atteint 11,1%, contre 3,8% pour les produits alimentaires réglementés.

En analysant la hausse de 0,5% des prix à la consommation en juin 2024 par rapport à mai 2024, l’INS a souligné l’impact de la hausse des prix dans les secteurs de l’alimentation, de l’habillement et des chaussures, ainsi que de la restauration, des cafés et de l’hôtellerie.

L’institut a expliqué que l’indice des prix des produits alimentaires et des boissons, qui fait partie du groupe des produits alimentaires, a augmenté de 0,4% en raison d’une hausse de 2,5% des prix de l’agneau, de 0,9% des prix des fruits frais et de 0,7% des prix des fruits frais et des légumes, contrebalancés par une baisse des prix des œufs (-4%) et de la volaille (-0,6%).

Les prix des vêtements et des chaussures, au sein du groupe des vêtements et des chaussures, ont augmenté de 1,7%, les prix des vêtements ayant augmenté de 1,9% et ceux des prix des chaussures de 1,5%.

Les prix du groupe des restaurants, cafés et hôtels ont également connu une hausse de 0,9% en raison d’une augmentation de 3,9% des prix des services hôteliers et de 0,6% des prix des services de restauration.