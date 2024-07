Ouverture du Radisson Hotel Tunis City Center au cœur de Tunis

Radisson Hotel Group annonce ses débuts à Tunis avec l’ouverture du Radisson Hotel Tunis City Center offrant à ses clients tout ce qui leur assurera un séjour équilibré et confortable dans la capitale tunisienne.

Niché au cœur de la capitale animée, le Radisson Hotel Tunis City Centre offre un accès facile à certaines des principales attractions de la ville telles que la mosquée Zitouna, la plus ancienne mosquée de la ville couvrant 5 000 mètres carrés avec neuf entrées, et le site antique de Carthage, un site du patrimoine mondial de l’Unesco et autrefois un empire commercial florissant.

L’hôtel est idéalement situé à seulement 14 minutes en voiture de l’aéroport international de Tunis-Carthage et à quelques pas de l’avenue centrale Habib Bourguiba, l’artère centrale de la ville.

Le Radisson Hotel Tunis City Center constitue le point de départ idéal pour les clients souhaitant explorer tout ce que Tunis a à offrir, qu’il s’agisse de se promener dans les charmantes rues de la médina historique ou de découvrir la riche culture et le patrimoine de la ville à la mosquée Zitouna et au palais Dar Lasram, ou encore le mausolée du Tourbet El-Bey.

«Nous sommes ravis d’étendre notre présence en Afrique du Nord et de nous implanter dans la capitale tunisienne avec notre marque Radisson. L’expansion rapide de notre marque Radisson est une indication claire de la demande croissante pour une marque qui donne la priorité au confort des clients et leur permet de trouver plus d’harmonie dans leur expérience de voyage. Notre marque Radisson vise à trouver un équilibre entre les affaires et les loisirs, ce qui devient de plus en plus important pour les voyageurs d’aujourd’hui», a déclaré Tim Cordon, directeur des opérations pour le Moyen-Orient, l’Afrique et Seap, Radisson Hotel Group.

Avec une gamme de 97 chambres et suites modernes, des chambres standard aux suites junior, chacune avec des intérieurs chaleureux, le Radisson Hotel Tunis City Centre offre à ses clients tout ce qu’il faut pour garantir un séjour équilibré et confortable.

L’offre culinaire de l’hôtel comprend des spécialités internationales pour le déjeuner et le dîner au restaurant ouvert toute la journée, The Wave, ainsi que des boissons et des collations au Sand Rooftop Bar & Restaurant offrant une vue panoramique imprenable sur Tunis.

Les clients peuvent également facilement maintenir leur programme de remise en forme dans le centre de remise en forme ultramoderne sur place.

«Nous sommes fiers d’offrir à nos clients tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour passer un séjour agréable à Tunis, de la commodité d’avoir des attractions clés à distance de marche, à la disponibilité d’espaces naturels relaxants, de détails bien pensés et de délices inattendus. Notre équipe s’engage à fournir une véritable hospitalité et un service honnête, pour garantir que chaque instant compte», a conclu Cordon.

Le Radisson Hotel Tunis City Centre dispose de trois salles de conférence élégantes qui peuvent être combinées en une seule grande salle, ainsi que de trois salles de réunion plus petites, offrant un total de 246 mètres carrés d’espace de réunion pouvant accueillir jusqu’à 180 participants. Bénéficiant de beaucoup de lumière naturelle, les salles de réunion de l’hôtel sont idéales pour accueillir de grandes célébrations et de petites réunions d’affaires. Les équipements audiovisuels les plus récents, la connexion Wi-Fi gratuite et les délicieuses solutions de restauration garantissent le succès de chaque réunion.