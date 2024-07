Mélenchon défend l’honneur de la France

Merci Monsieur Mélenchon, les Tunisiens – les Maghrébins, les Africains, tous les immigrés et les binationaux, et les Palestiniens très certainement – vous saluent ainsi que vos camarades.

Elyes Kasri *

Alors que la vague xénophobe et anti-Maghrébins avait atteint des niveaux historiques en France, menaçant tour à tour les réguliers et les irréguliers de même que les binationaux, notamment un million de Tunisiens, et que la propagande sioniste battait son plein pour inverser les rôles et faire des Palestiniens des bourreaux et des génocidaires israéliens des victimes, un homme politique français s’est illustré particulièrement en montant courageusement au créneau et en défendant l’honneur de la France et le sort de millions de Maghrébins toutes catégories confondues.

Une pernicieuse diabolisation

Le retournement de situation entre le premier et le deuxième tour des élections législatives françaises où l’extrême droite raciste, xénophobe et islamophobe était à deux doigts de prendre les rênes du pouvoir en France et de mettre en œuvre son programme funeste qui aurait causé l’exode de dizaines de milliers d’immigrés établis en France, est du au Nouveau Front Populaire (NFP) et particulièrement à Jean-Luc Mélenchon qui a tenu tête à une opération savamment orchestrée de diabolisation pour en faire paradoxalement un personnage plus détestable que les Lepen pète et filles pourtant au passé et à la réputation sulfureux.

Alors que de nombreuses voix en Tunisie répétaient inconsciemment ou par une ignorance répréhensible des conséquences de leurs propos des vues et positions proches des thèses les plus xénophobes de l’extrême droite qui allaient se retourner contre nos filles et fils en France, Jean-Luc Mélenchon, fidèle à la tradition généreuse de la gauche militante française et de la France, pays des droits de l’homme et dont la devise est liberté, égalité et fraternité, défendait avec une bravoure remarquable les droits des étrangers et des binationaux ainsi que ceux des Palestiniens confrontés à une machine de guerre génocidaire et à une propagande d’une insolence et d’une perversion inouïes.

Personne, ni en Tunisie ni ailleurs dans le monde, ne peut prétendre avoir fait autant que Jean-Luc Mélenchon pour épargner au million de Tunisiens en France, entre autres, une vague de brimades, de persécutions et d’atteintes à leurs droits les plus élémentaires.

Un rendez-vous avec l’histoire

Merci Monsieur Mélenchon, les Tunisiens – les Maghrébins, les Africains, tous les immigrés et les binationaux, et les Palestiniens très certainement – vous saluent ainsi que vos camarades.

Beaucoup d’hommes politiques commettent l’erreur de rater le rendez-vous avec l’histoire.

Vous étiez présent au premier rang, avec la bravoure et le panache dont vous avez toujours fait preuve.

L’histoire et la mémoire des hommes ne sont pas près de l’oublier.

* Ancien ambassadeur.