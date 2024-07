Danilo Rea présente l’opéra lyrique italien en Tunisie

Le concert ‘‘La Grande Opera in Jazz, Danilo Rea e le Stelle del Canto’’ sera donné au Festival international de Hammamet le 13 juillet 2024, avec le soutien de l’Institut culturel italien de Tunis.

C’est un projet qui renouvelle la grande tradition lyrique italienne avec l’interprétation en direct et la créativité d’un grand artiste, accompagné d’images vidéo pour rendre son histoire et sa poétique contemporaines.

Un concert dans lequel il sera possible d’écouter ‘‘Casta Diva’’ où la merveilleuse voix de Maria Callas, seule, sans orchestre, est accompagnée par le piano de Danilo Rea.

Un projet extraordinaire, unique au monde, qui, après la première étape à Taormina depuis la scène suggestive du théâtre grec antique, est parti pour une tournée mondiale qui connaît un grand succès, comme déjà à Barcelone, Bruxelles et Thessalonique.

La tournée se poursuivra dans les mois à venir, exportant la marque italienne du jazz et de l’opéra dans les plus grands théâtres du monde.

Sur la scène des théâtres les plus prestigieux, les voix des grands chanteurs d’opéra du XXe siècle (Maria Callas, Mario Del Monaco, Enrico Caruso, Tito Schipa, Maria Caniglia, Beniamino Gigli, Amelita Galli Purci) reviennent résonner, tirées d’enregistrements historiques, mais comme par magie, nu, vivant et reconnaissable, sans orchestre.

En duo avec les grandes stars de l’opéra italien, la fantaisie narrative pour piano de Danilo Rea retrace les grands airs d’opéra : Norma, Turandot, Traviata, L’Elisir d’Amore, Cavalleria Rusticana, Madama Butterfly, La Tosca. Les compositions de Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti, Mascagni. Un hommage spécial est dédié à Puccini à l’occasion de l’année des célébrations du compositeur toscan bien-aimé.

Un spectacle visuel et audio, enrichi par la projection de vidéos avec des images d’archives historiques, enregistrées en noir et blanc, ainsi que des œuvres d’art contemporain évocatrices et originales, qui offriront aux spectateurs une expérience culturelle et émotionnelle vraiment unique.

Le spectacle ‘‘La Grande Opéra en Jazz : Danilo Rea e le Stelle del Canto’’, produit par le Collège Musical Saint Louis de Rome et GlobArt en collaboration avec Mercurio Management, est organisé à Hammamet.

D’après Ansamed.