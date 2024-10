Management : la Journée Mondiale de la Qualité le 14 novembre à Hammamet

La 14e édition de la Journée Mondiale de la Qualité se tiendra le jeudi 14 novembre 2024, qui coïncide avec la célébration du World Quality Day, à l’hôtel Medina Belisaire & Thalasso, à Yasmine Hammamet, sur le thème «Comment apporter de la valeur ajoutée à son entreprise ?»

L’entreprise est un organisme dynamique en perpétuelle évolution pour assurer sa pérennité. Et la véritable interrogation n’est pas de déterminer si l’apport de valeur à l’entreprise est crucial, mais plutôt comment le réaliser.

Il existe différentes façons d’apporter de la valeur à son entreprise. La première consiste à investir dans de nouvelles technologies ou de nouveaux équipements. Cela permet non seulement de rester compétitif, mais aussi d’améliorer la qualité des produits ou des services proposés. La deuxième est de se concentrer sur la qualité des employés. En embauchant des professionnels qualifiés et en leur offrant des formations régulières, on leur donne les outils nécessaires pour améliorer leurs performances et, par conséquent, la qualité de l’entreprise. La troisième consiste à se concentrer sur l’expérience du client. En lui offrant un service de qualité et en répondant rapidement à ses demandes, on leur montre que l’on tient à eux et que l’on souhaite les fidéliser.

Une entreprise est une organisation dont l’objectif est de créer de la valeur pour ses actionnaires en générant des flux de trésorerie. Il existe plusieurs manières d’apporter de la valeur, en réduisant les coûts, en augmentant les revenus et en haussant la productivité. Et ce grâce à un mélange d’innovation, de technologie, d’équipement, de qualité du travail et de management.

La journée mondiale de la qualité , organisée par ZMC, se propose de traiter ce sujet important en présence de plusieurs experts tunisiens et étrangers, dont notamment Zouhaier Marrakchi, membre fondateur de l’Innorpi et consultant en management QSE, organisateur de l’événement, Patricia Esanult, consultante en conduite de changement, France, et Djenidi Ben Daoud, consultant expert en SMI et expert auprès de l’ISO, Algérie. En outre, et au cours de cet évènement, les trois meilleurs candidats sélectionnés sur dossier au titre de Manager qualité 2024, présenteront un résumé de leur approche selon leur dossier de candidature.