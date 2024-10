Du nouveau dans l’affaire des agents secrets italiens empoisonnés à Hammamet

L’affaire d’empoisonnement d’une dizaine d’anciens agents secrets italiens lors d’un «dîner entre amis», la semaine dernière, à Hammamet, en Tunisie, au cours duquel un homme de 61 est décédé et un autre est entre la vie et la mort dans un hôpital de Nabeul, pourrait connaître des rebondissements.

En effet, des médias italiens ont rapporté que plusieurs parmi la dizaine de personnes ayant participé au «dîner entre amis» à Hammamet étaient dans le bateau ayant fait naufrage, suite à une tempête, le 28 mai 2023, sur le lac Majeur, au nord de l’Italie. Parmi les personnes qui «festoyaient» sur le bateau en question, il y avait des agents secrets italiens de l’Aisi et israéliens du Mossad.

Cependant, même s’il était précisé qu’il s’agissait d’un dîner entre anciens collègues, donc pas d’une mission officielle, ce naufrage au cours duquel quatre personnes avaient trouvé la mort, dont un agent du Mossad nommé Erez, et deux l’Aisi, Claudio Alonzi et Tiziana Barnobi, a laissé apparaître beaucoup de zones d’ombre, d’autant qu’une phrase peu banale avait été ajoutée quelque temps plus tard à l’épitaphe des deux agents italiens: «Morts en exerçant une activité opérationnelle délicate».

Selon certains médias, le bateau où les amis italiens et israéliens «festoyaient» a fait naufrage au large d’une zone où se trouvait une usine fabriquant des armes destinées à l’Iran.

Dans l’état actuel de l’enquête, rien ne permet de mettre un lien entre les deux drames du Lac Majeur et de Hammamet, même si certains des protagonistes étaient présents lors des deux drames, mais cette «coïncidence» est tout à fait étonnante et aucune piste ne saurait être écartée. C’est cependant à la police italienne de clarifier les dessous de cette affaire clairement italo-italienne dont Hammamet a été, incidemment, le théâtre.

I. B.