La pièce ‘‘Show Off’’ le 18 juillet à El Teatro

‘‘Show Off’’, un spectacle qui combine le théâtre, le cirque, la mode et le cabaret, exercice périlleux s’il en est, sera donné le 18 juillet 2024 à 19h30 à El Teatro à Tunis.

L’avant-première de la pièce de théâtre a eu lieu le 27 mai à la Cité de la Culture de Tunis devant une salle comble et l’ensemble des medias. Et la première a eu lieu le 12 juin à la salle Le 4e Art, au centre-ville de Tunis.

‘‘Show Off’’ sera présenté également en août au Festival El-Karraka de La Goulette.

De nombreux artistes, excellents dans leurs domaines respectifs, accompagnent les deux acteurs principaux, Myriam Riza et Amir Dridi, dans ce spectacle totalement novateur qui vous subjuguera du début à la fin. Plus qu’une pièce de théâtre, il s’agit d’un show inédit… sur fond de thriller dystopique.

La pièce met en exergue les dangers de la mondialisation et l’invasion du numérique dans le monde de la mode, son industrie, ses défilés, dans un style très contemporain.

Il est impossible de raconter le déroulement du show sans «spoiler». On peut donc indiquer la multitude de rebondissements, que l’un des personnages a une double personnalité, que le meurtrier n’est pas celui que l’on croit, et saluer le traitement vraiment très original des scènes qui confère à cette pièce un air de cabaret.

Et cerise sur le gâteau, c’est la première fois en 30 ans, après la création de Mohamed Driss, que le cirque était présent sur la scène théâtrale.

Amor Dridi. Myriam Riza.

L’actrice principale de la pièce, Myriam Riza, a étéformée à El Teatro Tunis, au Cours Florent et à l’Atelier Damien Acoca. Elle a intégré la troupe de Jean-Luc Garcia en 2018. Après le succès de la pièce ‘‘Hend, le prince de Djerdjer’’ de Iza Lou, et de ‘‘Songe d’une nuit d’été’’ de Shakespeare joué à Tunis à El Teatro et Paris au Théâtre Galabru, elle produit via sa société Anaïs Prod le court-métrage multiprimé ‘‘3 femmes’’ (Golden Bridge Istanbul Short Festival, Fifog, Bestlov Film Festival, Berlin Shorts Award). Elle produit également la pièce ‘‘Show Off’’ où elle confirme l’étendue de son talent.

Amir Dridi, diplômé de l’Ecole supérieure des arts dramatiques (Esad), a rejoint la troupe du Théâtre Nation Bordeaux Aquitaine avec Catherine Marnas, puis la troupe de Fadhel Jaziri à Tunis. Il a déjà une belle carrière dans le cinéma et les séries TV tunisiens, et signe ici l’un de ses plus beaux rôles.

Taher Issa Ben Larbi.

Le metteur en scène, Taher Issa Ben Larbi, quia été formé à l’Ecole supérieure de l’audiovisuel et du cinéma (Esac Gammarth), est professeur de théâtre au lycée Pierre Mendès-France à Tunis.

Il est aussi acteur et directeur du Centre d’arts dramatiques de Zaghouan. Et a participé en qualité d’acteur et/ou de réalisateur et de metteur en scène à plus de 20 pièces depuis 1997.

Voir les meilleurs moments de la pièce ici.