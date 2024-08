Douane : En 3 mois, les brigades maritimes ont saisi 20 MD de marchandises de contrebande

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé, ce mardi 20 août 2024, que les brigades maritime de Sousse, de Mahdia et de la Goulette, ont saisi de juin dernier à ce jour, 20 MD de marchandises de contrebande, dont des pièces archéologiques et des pierres précieuses.

Dans son communiqué, la douane a cité les opérations ayant abouti à ces saisies, notamment celle menée par la brigade maritime de la Goulette, qui a saisi une grande quantité de cigarettes électroniques de contrebande à bord d’un navire, en possession d’un individu qui fournissait un individu habitant dans une ville du Sahel et dont la valeur est estimée à 272.000 dinars

A Mahdia, la brigade maritime a quant à elle saisi des quantités de thon rouge, d’origine étrangère, d’une valeur estimée à plus de 10 millions de dinars, ajoute la même source, en indiquant que l brigade de Sousse a pour sa part saisi des moteurs de pêche et autres matériel de plongée sous-marine d’une valeur de 72.000 dinars.

La brigade Monastir est parvenue, de son côté, à saisir plusieurs drogues et stupéfiants dont plus de 11 kg de cannabis, ainsi que des pierres précieuses et des pièces archéologiques.

Les PV de toutes ses opérations ont été présentées au ministère public qui a ouvert des enquêtes et qui a pris les mesures nécessaires contre les suspects.

