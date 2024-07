Coupures d’eau à Riadh Andalous et à la cité El-Ghazela : Précisions de la Sonede

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a publié un communiqué, ce vendredi 12 juillet 2024, à propos des perturbations et des coupures de l’alimentation en eau potable dans différentes zones de Riadh Andalous et de la cité El-Ghazela (Ariana).

La Sonede explique qu’une panne électrique est survenue ce matin au niveau de la station de pompage de la commune de la Cité El-Ghazela, causant des perturbations et des coupures depuis 13 heures, dans différentes zones supérieures de Riadh Andalous et de la cité El-Ghazela.

La même source a précisé que l’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, ce soir, à partir de 21h.

Y. N.