La Tunisie non encore affectée par la panne mondiale Microsoft  

La panne informatique ayant touché des infrastructures mondiales utilisant les applications Microsoft (banques, compagnies aériennes, sociétés de télécommunications, marchés financiers…) ne semble pas avoir affecté des systèmes importants en Tunisie.

Une source du secteur bancaire a affirmé, ce vendredi 19 juillet 2024, que cette panne n’a pas touché les banques tunisiennes, qui n’ont enregistré ce matin aucun dysfonctionnement dans leurs activités habituelles.

L’Office de l’aviation civile et des aéroports (Oaca) a, de son côté, indiqué sur son site web que tous les vols programmés aujourd’hui n’ont subi aucun accroc : quelque 42 atterrissages et décollages ont ainsi été enregistrés entre 4h55 et 10h21 dans les aéroports tunisiens.

Reste que le doute persiste concernant le trafic aérien de et vers certains aéroports internationaux.

Rappelons que des centaines d’entreprises partout dans le monde ont annoncé, ce matin, être touchées par une panne informatique et le géant de la technologie Microsoft a déclaré qu’il était en train de prendre des «mesures d’atténuation» de la crise alors qu’une panne informatique géante touchait des infrastructures dans le monde entier utilisant ses logiciels.

De nombreuses entreprises australiennes ont notamment annoncé être concernées par cette panne. La radio-télévision publique ABC a indiqué que ses systèmes ont été paralysés par un problème «majeur». Certains terminaux de caisse libre-service de l’une des plus grandes chaînes de supermarchés du pays affichaient des messages d’erreur. Enfin, la société de télécommunications Telstra a également déclaré que certains de ses systèmes avaient été perturbés. Des photos publiées en ligne montraient de longues files d’attente à l’aéroport de Sydney, le plus grand aéroport international du pays, qui a indiqué que certaines opérations aériennes et des services aéroportuaires ont été affectés.

Même chose à l’aéroport de Berlin. «Pour l’instant, nous avons juste comme information que nous avons un incident technique et que par conséquent, il y a des retards dans l’enregistrement et que le service aérien a dû être suspendu jusqu’à 10 heures», a expliqué sa porte-parole.

Le plus important opérateur ferroviaire britannique a lui aussi annoncé être affecté par des problèmes informatiques conduisant à de potentielles annulations de dernière minute, les compagnies ne pouvant accéder à certains systèmes concernant les conducteurs. «D’autres systèmes clés, notamment nos plateformes d’information des clients en temps réel, sont également affectés», apprend-on aussi.

La Bourse de Londres a elle aussi déclaré qu’une partie de ses services étaient affectés.

I. B.