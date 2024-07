Présidentielle 2024 : Kaïs Saïed retire le formulaire de parrainage auprès de l’Isie

Après avoir officiellement annoncé hier, sa candidature à la présidentielle du 6 octobre, le président de la république Kaïs Saïed a retiré, ce samedi 20 juillet 2024 le formulaire de parrainage au siège l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie),

C’est ce qu’a affirmé l’agence Tap, sachant que le président brigue un second mandat présidentiel et se lance ainsi dans la course au parrainage avec 82 autres candidats potentiels à la présidence.

En effet, selon Najla Abrougui membre de l’Isie, on compte à ce jour 82 personnes ayant retiré le formulaire de parrainage pour la présidentielle du 6 octobre 2024, en Tunisie et à l’étranger, a-t-elle affirmé dans une déclaration à Mosaïque FM.

La même source a précisé que l’on compte parmi les 82 candidats potentiels, 3 femmes et 7 personnes vivant à l’étranger.

Y. N.