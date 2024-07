Promotion der l’huile d’olive tunisienne à Oman

Un événement promotionnel dédié à l’huile d’olive tunisienne se tiendra du 26 au 28 septembre 2024 à Mascate, Oman, à l’initiative de l’ambassade de Tunisie à Mascate, en partenariat avec le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Une exposition de l’huile d’olive tunisienne dans l’un des centres commerciaux les plus importants de Mascate et des rencontres professionnelles entre exportateurs tunisiens d’huile d’olive et potentiels acheteurs et importateurs omanais sont au programme.

«Cette initiative vise à accroître la visibilité de l’huile d’olive tunisienne sur le marché omanais et à créer de nouvelles opportunités commerciales pour les exportateurs tunisiens d’huile d’olive», a indiqué le Cepex. Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cet événement doivent postuler avant le 2 août.