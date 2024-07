Tunisie : l’économie solidaire et sociale crée de la valeur dans les régions

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) vient de publier une enquête mettant en lumière le rôle important joué par l’économie solidaire et sociale (ESS) dans la création de valeur économique et sociale dans les régions.

Il s’agit d’«un modèle alternatif, coopératif et collaboratif qui engage les structures de soutien et les entreprises sociales pour contribuer au développement local et à la stabilité sociale dans les régions», précise le rapport.

Dans cette enquête intitulée «Le rôle de l’économie solidaire et sociale en région : étude de cas du gouvernorat de Kasserine», le FTDES donne l’exemple de la mutuelle de services agricoles SMSA El-Wafa, qui a su créer de la richesse et des emplois en intégrant les agriculteurs dans l’ESS.

Spécialisée dans la culture de tomates, vendues à un intermédiaire qui transforme la récolte en tomates séchées destinées à l’exportation vers l’Italie, l’entreprise a également réussi à améliorer ses techniques d’exploitation, ses méthodes de gestion et ses indicateurs financiers, ce qui lui a permis de «générer des ressources substantielles et de créer valeur économique et sociale.»

Avant d’adhérer à la démarche d’économie sociale et solidaire, les agriculteurs de cette SMSA souffraient de nombreux problèmes économiques, notamment le coût élevé des matières premières et la faible production annuelle. Lorsqu’ ils rejoignirent l’ESS, la production augmenta de 66,7%. Et le nombre d’adhérents est passé de 6 à 87 agriculteurs et le nombre d’emplois créés à 84.

Les agriculteurs ont également réussi à développer leurs techniques de production, de séchage et de conditionnement en améliorant leurs locaux, leurs espaces et leurs terres cultivables, en acquérant du matériel d’irrigation, de plantation et de fertilisation, ainsi qu’en rénovant le processus opérationnel (approvisionnement-production-distribution).

L’augmentation de la production de tomates s’est accompagnée d’une diversification de la gamme de produits à base de tomates séchées, puisque SMSA produit, conditionne et commercialise deux produits : les tomates séchées et la poudre de tomates séchées.

Sur le plan financier, El Wafa a réussi à améliorer son résultat financier, qui était déficitaire, et à réaliser des bénéfices au cours des exercices 2020 et 2021.