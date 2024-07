Présidentielle en Tunisie : 86 candidats potentiels en quête de parrainages

A ce jour, 86 candidats potentiels à l’élection présidentielle du 6 octobre 2024 ont retiré le formulaire de parrainage auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

C’est ce qui est mentionné sur le site web de l’Isie, où l’on peut découvrir la liste des candidatas potentiels à la présidentielle, parmi lesquels on compte des politiciens des dirigeants de partis ou encore des artistes comme le rappeur K2Rhym et l’acteur et réalisateur Nasreddine Shili.

Notons que ces candidats potentiels devront obtenir soit le parrainage de dix députés de l’Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts, ou encore celui de 40 présidents élus de collectivités locales.

A défaut, ils peuvent également obtenir parrainages de 10.000 électeurs inscrits, répartis dans 10 circonscriptions (500 électeurs par circonscription).

Y. N.